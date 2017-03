HC Kehra kaotas napilt koha Balti liiga finaalturniiril

Möödunud nädalal selgusid käsipalli Balti liiga veerandfinalistid. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper jäi kahe mängu kokkuvõttes ülinapilt alla oma peamisele rivaalile, Põlva Serviti meeskonnale.

Esimese mängu pühapäeval, 12. märtsil Kehras oli võitnud kodumeeskond 27:26. Kordusmäng oli laupäeval, 18. märtsil Põlvas. Selle võitis ühe punktiga Serviti 25:24 (12:13). Kehra parimana viskas Mikita Yermashevich 10 väravat. Kuigi kahe mängu kokkuvõttes oli seis viigiline, pääses edasi Põlva meeskond, kuna viskas võõrsil rohkem väravaid.

Kehra meeskonna peatreener Indrek Lillsoo oli pettunud: „Väga valus ja väga kahju just mängijate pärast. Tegime kõik justkui õigesti, kontrollisime mängu ja juhtisime peaaegu terve mängu. Väsimus, õnn, mängujuht Uku-Tanel Laasti haigestumine – küllap on need põhjused, miks nii läks.“

Peatreener lisas, et tänavuste Balti liiga mängude põhjal väärinuks Kehra meeskond kindlasti kohta nelja parema seas, kuid paraku läks teisiti. Ainsa Eesti meeskonnana pääses Balti liiga finaalturniirile Põlva Serviti, kuna Viljandi HC kaotas Riihimäe Cocksile mõlemas veerandfinaalmängus. Finaalturniir toimub 8.-9. aprillil Põlvas.