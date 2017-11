HC Kehra kaotas Balti liigas 2 mängu

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper käsipallimeeskond kaotas möödunud nädalavahetusel Leedus kaks mängu ning on kolme mängu järel endiselt punktita.

Laupäeval, 11. novembril jäi Kehra meeskond Klaipedas sealsele Dragunasele alla 27:33 (14:15). Leedu meistermeeskond läksid algul mitme väravaga juhtima, kuid avapoolaja keskel vähendas Kehra vahe minimaalseks. Teist poolaega alustas kodumeeskond 5:0 spurdiga ning kehralasi enam järele ei lubatud. Kehra ja kogu mängu parimana viskas Abdel Djalil Machou 11 väravat, Kaspar Lees Kehra teisena 5.

Järgmisel päeval pidi Kehra meeskond Leedu pealinnast tunnistama Leedu teise meeskonna Vilniuse VHC Šviesa 27:23 (14:11) paremust. Kuigi külalismeeskond alustas hästi ning mängu algul läks Kehra 7:3 ja 9:6 juhtima, järgnes mõõn ning Leedu meeskond tegi vahe tasa ning sai avapoolaja lõpuks kolmeväravalise edu. Teisel poolajal Kehra enam viigini ei jõudnud.

Kehralaste resultatiivseim oli taas Abdel Djalil Machou, kes viskas 9 väravat, Kaspar Lees lisas 7.

„Algus oli väga hea, poolaja lõpp vajus ära ning teine poolaeg oli kohutav,“ kommenteeris peatreener Kaupo Liiva.

Ainsana tõstis ta esile väravavahte Mikk Aasmaad ja Mikola Naumi.

Kehra spordihoones mängis samal ajal Balti liiga mänge uustulnuk HC Tallinn, kes laupäeval alistas 27:21 Riia Celtnieksi, kuid pühapäeval kaotas Kaunase Granitas-Karysele 26:31.

Balti liiga A-alagruppi juhib täisedu 8 punktiga tiitlikaitsja Riihimäe Cocks. Dobele ZRHK Tenaxil, Dragunasel ja Šviesal on 4 punkti, Viljandi HC-l 2 ja HC Kehra on punktita. B-alagrupis on Põlva Servitil ja ZTR Zaporozhyel 6, Minskil 4, HC Tallinnal ja Kaunase Granitas-Karysel 2, Riia Celtnieks on punktita. Järgmised mängud on 9.-10. detsembril, Kehra kohtub siis kodusaalis Viljandi HC ja ZRHK Tenax Dobele meeskonnaga.