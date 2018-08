Hara noortele purjetajatele LHV sarjas 2 karikat

Hara Seilamise Seltsi noored võitsid kaks karikat Tartu Kalevi Jahtklubi Saadjärve baasis toimunud noorte Optimist-klassi purjetajate üle-eestilises treening- ja võistluslaagris, kus olid ka Saadjärve karikavõistlused ning LHV karikavõistluste teine etapp. Ott Richard Hääl Tammistu külast saavutas LHV karikasarjas 2. ning Kuldar Paalberg Tapurla külast 3. koha, Saadjärve karikavõistluse üldarvestuses said nad vastavalt 9. ja 10. koha. Kuldar Süda sai üldarvestuses 30., Johan Frederik Velström 31., Jens Randlaht 39. ja Siim Oskar Hääl 42. koha.

Nende treener Ingrid Randlaht selgitas, et LHV karikasari on üleriigiline võistlusspordiga alustavatele noortele purjetajatele suunatud võistlus. Hara Seilajate Seltsis algasid esimesed treeningud aasta tagasi, treeningrühmadena harjutavad noored tänavu kevadest. Kahele Saadjärvel võistelnud noormehele oli see esimene, ühele teine ja kolmele kolmas võistlus.

„Läks väga hästi. Aga nad on selleks teinud ka väga palju tööd ning meil Haras on purjetamiseks väga head looduslikud tingimused,“ sõnas Ingrid Randlaht.

Kokku olid Saadjärve ääres 18.-24. juulini laagris 63 noort, 7-14aastast purjetajat Tallinnast, Saaremaalt, Pärnust, Tartust, Toilast ja Haralt. See on 20. korda toimunud laagri rekord. Kolmel päeval peetud võistlustel oli 11 starti, lisaks id viiel päeval ühistreeningud: „Treenida suures seltskonnas, kus korraga oli stardis üle 60 paadi, andis noortele väga hea kogemuse.“

LHV karikasarja 3. etapp on septembri alguses Tallinnas. Seal on kindlasti kohal ka Hara Seilamise Seltsi noored, veel on lahtine, kas osaletakse ka augustis toimuvatel Tallinna meistrivõistlustel.