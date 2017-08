Eduard Ahrens lisab Kuusalule kuulsust

Kuusalus on alates möödunud nädalast pastori ja keelemehe Eduard Ahrensi mälestusmärk. Varem olid Ahrensi teod laiemale avalikkusele teadmata, ka Kuusalu valla rahvas teadis Ahrensit vaid temanimelise tänava järgi Kuusalus. Mitukümmend aastat idanenud idee mälestusmärgi püstitamiseks ning Laurentsiuse Seltsi 6 aastat tagasi tehtud otsus on ellu viidud, annetuskampaaniaga kogunes üle 50 000 euro.

Baltisaksa päritolu Ahrensi kohta on eri arvamusi – teda peetakse Eesti tänapäevasele ortograafiale alusepanijaks, samas on neid, kes heidavad Ahrensile ette haridusvaenulikkust. Sotsiaalmeedias sündisid Ahrensi nimel sõna võttev liba-Ahrens ning tema kaasaegsed. Ahrensist on palju räägitud. Laurentsiuse Seltsi esimees Sulev Valdmaa loodab, et keelemees toob Kuusalle kuulsust juurde – on uus põhjus, miks Kuusallu sisse põigata, mälestusmärki vaadata ja eesti keele üle mõtiskleda.