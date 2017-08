50 000 eu­rot maks­ma läi­nud mä­les­tus­mär­gi suu­ran­ne­ta­ja­te ni­med on kir­jas va­na pas­to­raa­di uk­se kõr­val mä­les­tusp­laa­dil.

Kuu­sa­lus oli lau­rit­sa­päe­va, 10. au­gus­ti pea­te­ge­la­ne Ees­ti tä­na­päe­va­se­le or­tog­raa­fia­le alu­se pan­nud Kuu­sa­lu pas­tor Eduard Ah­rens. Ala­tes Lau­rent­siu­se Selt­si 2011. aas­ta juu­ni­kuu ot­su­sest püs­ti­ta­da Kuu­sal­lu Eduard Ah­ren­si ku­ju, on toi­mu­nud suu­r an­ne­tus­kam­paa­nia, va­li­tud ku­ju ka­vand, pee­tud kee­le­kon­ve­rents, ha­ka­tud taas­ta­ma põ­lenud va­na pas­to­raa­ti ning ra­ja­tud sel­le et­te park. Lau­rit­sa­päe­val olid ku­ju ava­mi­ne, Ah­ren­si­le pü­hen­da­tud kee­le­kon­ve­rents, ki­ri­ku­kont­sert, ju­ma­la­tee­nis­tus ning õh­tu­söök.

Lau­rent­siu­se Selt­si esi­mees Su­lev Vald­maa mee­nu­tas, et 2011. aas­ta lõ­pus kuu­lu­tas selts väl­ja idee­ka­van­di­te kon­kur­si, mis lõp­pes 2012. aas­ta veeb­rua­ris. Lae­kus 11 võist­lus­tööd. Ka­hest võist­lus­tööst – „Mee­nu­tus“ ja „Ree­de“ va­li­ti sa­ma aas­ta mai­kuus väl­ja „Ree­de“. Au­to­ri­te ümb­ri­ku ava­mi­sel sel­gus, et või­du­töö au­to­rid olid Kuu­sa­lu val­la skulp­to­rid Ai­var Sim­son ja Paul Mänd. „Mee­nu­tus“ oli Mar­tin Al­li­ku ka­vand – pronk­sist kir­ja­de­ga val­ge müü­ri­tis.

2013. aas­tal al­ga­tas selts an­ne­tus­kam­paa­nia, et ku­ju ra­ja­mi­seks va­ja­li­kud 50 000 eu­rot kok­ku saa­da. Ra­ha an­ne­ta­ti nii selt­si pan­ga­kon­to­le kui klaa­sist an­ne­tus­kas­ti. 2016. aas­ta au­gus­tiks oli ra­ha koos nii pal­ju, et Su­lev Vald­maa sai Tam­mis­pea kü­las Sea­kü­la Stuu­dio­te­ga al­la kir­ju­ta­da Ah­ren­si mä­les­tus­mär­gi mo­del­lee­ri­mi­se le­pin­gu­le. No­vemb­ris al­gas Sauel töö­ko­jas Uus Mo­nu­men­taal pronk­si­va­lu. An­ne­tus­te te­ge­mi­ne sai hoo sis­se. An­ne­tus­te ko­gu­mi­se täh­ta­jaks möö­du­nud aas­ta lõ­puks oli selts ko­gu­nud li­gi 55 000 eu­rot. Suu­ri­ma sum­ma eral­das Kuu­sa­lu vald – 15 000 eu­rot. Tei­sed suu­ran­ne­ta­jad on Ur­mas Laa­nem, Tal­lin­na Toom­koo­li SA, Kait Lii­nev, Kar­li Lam­bot, AS Amal­fi, Su­lev Vald­maa, Ain Oja­la, Ants Aa­man, Leonhard ja Ursula von Rambach, Jaan Tõ­nis­so­ni Ins­ti­tuut, Ema­kee­le Selts, Ar­nold ja Ing­rid Rüü­tel, Heiki Haljasorg, Jüri Kraft, Lok­sa linn, Bal­ti Spoon, Ees­ti Kee­le Sih­ta­su­tus, Ees­ti Kee­le Ins­ti­tuut, Ind­rek ja Triin-Ma­ret Laul, Bal­tisc­he Bau­denk­mä­ler e.V., Do­mus Dor­pa­ten­sis Tea­du­se ja Kul­tuu­ri SA. Suurannetajatena on on kirjas ka Eesti riik, rahvas ja Kuusalu kihelkonna rahvas.

Ap­ril­lis 2017 al­ga­sid Kuu­sa­lus va­na pas­to­raa­di ees kõn­ni­tee­de ehi­tus ning hal­jas­tus­tööd. Mä­les­tus­märk sai Sauel valutöökojas val­mis 12. ap­ril­lil.

Eduard Ah­ren­si mä­les­tus­mär­gi ava­mis­päev 10. au­gus­til al­gas hom­mi­kul Kuu­sa­lu kal­mis­tul Va­ba­dus­sõ­ja mä­les­tus­sam­ba juu­res mä­les­tus­het­ke­ga, kõ­ne­les Kuu­sa­lust pä­rit piis­kop Tiit Sa­lu­mäe. Kait­se­väe or­kest­ri saa­tel mars­si­sid mä­les­tus­het­kel osa­le­nud va­na pas­to­raa­di et­te, kus al­gas va­baõ­hu ju­ma­la­tee­nis­tus. EELK Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­ka­ga tee­nis kaa­sa EELK pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma ja piis­kop Tiit Sa­lu­mäe. Ju­ma­la­tee­nis­tu­sel män­gis Kait­se­väe or­kes­ter, lau­lis Ro­ta­lia kor­po­rat­sioo­ni mees­koor.

Kell 12.30 al­gas mä­les­tus­mär­gi ava­mi­stse­re­moo­nia. Mä­les­tus­mär­gilt ee­mal­da­sid kat­te suu­ran­ne­taja, pre­si­dent Ar­nold Rüü­tel, skulp­to­rid Ai­var Sim­son ja Paul Mänd, Lau­rent­siu­se Selt­si esi­mees Su­lev Vald­maa. An­ne­ta­ja­te tä­nu­tahv­lilt va­na pas­to­raa­di uk­se kõr­val ee­mal­da­sid kat­te Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas ja ko­gu­du­se ju­ha­tu­se esi­mees Mar­tin Ur­va.

Su­lev Vald­maa rää­kis, et Tal­lin­nas sün­di­nud, Kuu­sal­lu pas­to­riks tul­nud Eduard Ah­rens te­gi elu lõ­pu­ni sak­sa­keel­seid üles­tä­hen­du­si ko­ha­li­kust elust, il­mas­ti­kuo­lu­dest ja vil­ja­saa­gist ki­ri­ku kroo­ni­ka­raa­ma­tus­se: „Kroo­ni­ka­raa­ma­tust ei leia me aga märk­meid sel­le koh­ta, kui­das ta püü­dis ta­lu­poe­ga­de kõ­ne­keelt kir­ja pan­na ja loe­ta­vaks te­ha.“

1834. aas­tal il­mus Tal­lin­nas Ah­ren­si kir­ju­ta­tud ees­ti kee­le gram­ma­ti­ka, 1853. aas­tal tei­ne, täien­da­tud trükk.

„Ah­rens oli jär­je­kin­del. Kee­le­töös pol­nud ta komp­ro­mis­si­de ot­si­ja ega ühe­gi suu­na pool­da­ja, vaid lõi mi­da­gi täies­ti uut, mi­da edas­pi­di ni­me­ta­ti Ah­ren­si kee­leks. Pä­rast Ah­ren­sit Kuu­sa­lus pas­to­riks asu­nud Kent­mann üt­les Ah­ren­si koh­ta, et ta oli vä­ga an­de­kas ja ener­gi­li­ne, tõ­de oli te­ma jaoks kõi­ge täht­sam ja sel­le eest sei­sis ta kart­ma­ta. Ta ei rää­ki­nud ke­da­gi ta­ga, oli aus ja ot­se­ko­he­ne, mis võis pal­ju­de­le pais­ta tun­de­tu ja eba­vii­sa­kas,“ kõ­ne­les Su­lev Vald­maa.

Skulp­tor Paul Mänd rää­kis ava­mi­sel, et ku­ju on kaua teh­tud kau­ni­ke­ne: „2012. aas­tal te­gi­me ku­just väi­ke­se ka­van­di. Su­lev Vald­maa üt­les, et to­re, lau­rit­sa­päe­val ava­me. Pä­rast sel­gus, et pol­nud veel täp­selt tea­da, mis aasta lau­rit­sa­päe­val. Al­gas pe­riood, kus va­hel vä­ga kii­re, siis jäl­le ae­ga küll, va­hel tun­dus, et ku­ju ei tu­le­gi. Su­lev Vald­maa ja an­ne­ta­ja­te vi­sa­dus viis aga si­hi­le.“

Pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma sõ­nas, et sa­ge­li ki­pu­tak­se ke­da­gi kõr­va­le heit­ma ai­nuük­si sel­le tõt­tu, et on tei­sest rah­vu­sest: „Ah­rens oli bal­ti­saks­la­ne, kuid lõi eel­du­sed ees­ti kee­le aren­guks. Ta jut­lus­tas ees­ti kee­les, soo­vis, et rah­vas kuu­leks ju­ma­la­sõ­na ning saaks sel­lest aru.“

Pre­si­dent Ar­nold Rüü­tel tun­nus­tas Lau­rent­siu­se Selt­si tööd ning rõ­hu­tas, et keel on iden­ti­tee­di osa, ees­ti kee­le staa­tus on kõr­ge, sel­le kest­mi­ne ja areng toi­mub pa­re­mi­ni, kui pal­jud se­da en­nus­ta­sid.

Ema­kee­le Selt­si lii­ge Ma­ti Hint üt­les, et Ah­ren­si lau­se­õ­pe­tus pääs­tis ees­ti kee­le nii, na­gu kõ­las see rah­va suus.

Do­mus Dor­pa­ten­si­se esin­da­ja­na kõ­ne­les ava­mi­sel Mar­tin Noor­kõiv: „Ah­ren­si pa­nus on mär­ki­mis­väär­ne ja mä­les­tus­väär­ne. Meie kol­lek­tiiv­ne tä­he­le­pa­nu on tä­na­päe­val nih­ku­nud äri, ma­jan­du­se, IT-vald­kon­da. Tu­leks aga mee­nu­ta­da, tä­nu kel­le­le saa­me tegutseda neis omas kee­les.“

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si: „Ah­ren­si au­sam­mas on töö­ka­le, gro­tesk­se­le me­he­le, kes tõi meie kee­le Sak­sa kul­tuu­ri­ruu­mist Soo­me poo­le. Üht­la­si on see ka ees­ti kee­le au­sam­mas.“

Ava­mist­se­re­moo­nial käis li­gi 150 ini­mest, esi­ne­sid kor­po­rat­sioo­ni Ro­ta­lia mees­koor ja Kait­se­väe or­kes­ter. Lõu­na­söö­gil va­nas pas­to­raa­dis said osa­le­jad mul­gi­put­ru, MTÜ Kol­ga Aren­dus pak­kus ma­gus­toi­tu. Kol­ga muu­seum oli si­sus­ta­nud ruu­mid ko­ha­li­ku muu­seu­mi loo­mi­se mõt­te al­ga­ta­jat Gus­tav Vil­bas­tet tut­vus­ta­va eks­po­sit­sioo­ni­ga.

Pä­rast ava­mist­se­re­moo­niat oli Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas Eduard Ah­ren­si­le pü­hen­da­tud kon­ve­rents, mil­le val­mis­ta­sid et­te Ees­ti Kee­le Ins­ti­tuut, Ema­kee­le Selts ja Õpe­ta­tud Ees­ti Selts. Kon­ve­rent­si juh­tis Ees­ti Kee­le Ins­ti­tuu­di di­rek­tor Tõ­nu Ten­der.

Õh­tul oli Kuu­sa­lu ki­ri­kus Ah­ren­si-ajas­tu hõn­gu­li­ne kont­sert, ka­va koos­ta­sid an­samb­li Flo­ri­dan­te muu­si­kud, sop­ran Ma­ria Vald­maa ja kla­ves­si­nist Saa­le Fisc­her. Pä­rast kont­ser­ti oli va­nas pas­to­raa­dis õh­tu­söök küün­la­val­gel, mil­lest võt­sid osa Lau­rent­siu­se Selt­si liik­med, kont­ser­dil esi­ne­nud muu­si­kud ja Sak­sa­maalt ava­mist­se­re­moo­niast osa võt­ma sõit­nud an­ne­ta­ja­te esin­da­jad Lud­wig Kent­mann ja Günt­her Brauns­ber­ger.