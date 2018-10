Aruküla akordiõpilaste edu rahvusvahelisel kontserdil

Võru-Aruküla-Jõelähtme akordioniorkester „Väikesed lõõtsad“ saavutas 25. septembrist 1. oktoobrini Itaalias toimunud rahvusvahelisel konkursil „Prize of Lanciano 2018“ orkestrite kategoorias 2. koha. Võru ja Aruküla akordioniõpilaste ja õpetajate vahelisest koostööst välja kasvanud akordioniorkester „Väikesed lõõtsad“ tegutseb 2005. aastast. Orkestris on Aruküla huvialakeskuse Pääsulind, Võru muusikakooli ning Jõelähtme muusika- ja kunstidekooli õpilased, kokku 26 noort vanuses 10-16 aastat. Pääsulinnu akordioniõpilasi on orkestris 12. „Väikestel lõõtsadel“ on 3 juhendajat, neist üks on Pääsulinnu ning Jõelähtme muusikakooli akordioniõpetaja Eve Vendt.