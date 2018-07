MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts lõ­pe­tas koh­vi­ku­te­päe­va esi­mest kor­da ar­va­mus­fes­ti­va­li­ga.

Aru­kü­la kul­tuu­ri­selts alus­tas ar­va­mus­fes­ti­va­li­de tra­dit­sioo­ni möö­du­nud aas­tal, kui juu­li­kuu kes­kel oli Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul esi­me­ne ko­gu­kon­na­päev ja ar­va­mus­fes­ti­val „Te­re tu­le­mast”. Tä­na­vu ot­sus­tas kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas te­ha ar­va­mus­fes­ti­va­li väik­se­mal ku­jul. Lau­päe­va, 7. juu­li õh­tul pä­rast koh­vi­ku­pi­da­ja­te tä­na­mist as­tus la­va­le an­sam­bel Mi­nu Isa Oli Au­sus Ise koos­sei­sus Gau­te Ki­vis­tik ehk Roh­ke De­be­lakk ja Mar­go Mitt. Nen­de et­teas­te­te – hu­moo­ri­ka­te lau­lu­de, sket­ši­de ja li­bauu­dis­te – va­hel soo­vis Ga­ri­na Too­min­gas vas­tust kü­si­mus­te­le: kes on aru­kü­la­la­ne, kes on sa­jan­di sa­da aru­kü­la­last, mis on ko­gu­kon­na­tun­ne, mil­li­ne on tu­gev ko­gu­kond ning kui ti­he võiks ol­la Aru­kü­la kul­tuu­ri­su­vi. Kü­si­mu­sed lu­ges Ga­ri­na Too­min­gas et­te kesk­päe­val koh­vi­ku­te­päe­va ava­mi­sel ning pa­lus rah­val nen­de pea­le päe­va jook­sul mõel­da.

Rah­vast oli kont­ser­dil-fes­ti­va­lil sa­da­kond. Ga­ri­na Too­min­gas ning mo­de­raa­tor Mar­go Mitt hüüd­sid väl­ja kü­si­mu­si, igaüks sai va­balt vas­ta­ta. Dis­kus­sioo­niks ei läi­nud, rah­vas eri­ti ak­tiiv­selt vest­lu­ses ei osa­le­nud. Ga­ri­na Too­min­gas sõ­nas pä­rast vest­lus­rin­gi, et oleks oo­da­nud roh­kem jul­gust ning suu­re­mat arutelu, kuid pal­jud ava­sid en­nast al­les pä­rast oma­va­hel ves­tel­des: „Igal ju­hul sain häid mõt­teid, jul­gust kor­ral­da­da sar­nast üri­tust edas­pi­di­gi ning ka vas­tu­seid kü­si­mus­te­le, mil­le üle olen ju­ba pi­kalt mõ­tisk­le­nud. Koh­vi­ku­te­päev oli pikk, te­gus ja pa­lav, rah­vas oli vä­si­nud ja aru­saa­dav, et mõ­te enam nii usi­nalt ei töö­ta­nud.”

Kü­si­mu­se­le, kes on aru­kü­la­la­ne, vas­tas rah­vas, et juu­red ei pea tin­gi­ma­ta ole­ma Aru­kü­las, pii­sab sel­lest, kui oma ko­du­ko­hast lu­gu pead. Pa­ku­ti, et aru­kü­la­la­seks teeb ka see, kui on Aru­kü­la ees tee­neid või ise en­nast aru­kü­la­la­seks pead. Öel­di ka, et aru­kü­la­la­seks teeb see, kui oled tul­nud ja enam ära min­na ei ta­ha. Ga­ri­na Too­min­gas üt­les, et möö­du­nud aas­tal sai al­gu­se tra­dit­sioon an­da ko­gu­kon­na­liik­me tun­nis­tus nei­le, kes on ela­nud Aru­kü­las vä­he­malt viis aas­tat. Se­da ta­va on plaa­nis jät­ka­ta iga viie aas­ta ta­gant koh­vi­ku­te­päe­val.

Tei­ne kü­si­mus puu­du­tas sa­jan­di sa­ja mõ­ju­kai­ma aru­kü­la­la­se kü­sit­lust. Aru­kü­la kul­tuu­ri­selts on kok­ku ko­gu­nud li­gi 200 ni­me, kel­le hul­gast saab iga soo­vi­ja va­li­da väl­ja 20. 100 enim hää­li saa­nud isi­ku põh­jal koos­tab kul­tuu­ri­selts ko­gu­mi­ku. Kul­tuu­ri­juht lau­sus, et kü­sit­lus on saa­nud pal­ju vas­tu­ka­ja – mit­med on uu­ri­nud, kui­das ni­med va­li­kus­se jõud­sid, mõ­ni ka imes­ta­nud, miks te­ma ni­me va­li­kus po­le. Kul­tuu­ri­juht sel­gi­tas, et kõik said ni­me­sid väl­ja pak­ku­da ning juur­de li­sa­da ka siis, kui kü­sit­lu­se tei­ne voor oli ju­ba väl­ja kuu­lu­ta­tud. Hää­le­tus­se­de­leid ja­gas ta ka ar­va­mus­fes­ti­va­lil.

Kü­si­mu­se­le, mis on ko­gu­kon­na­tun­ne ja tu­gev ko­gu­kond, tu­li vas­tu­seid vä­he. Lei­ti, et näi­teks Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päev on näi­de tu­ge­vast ko­gu­kon­nast – üks­tei­se­le tul­lak­se ap­pi, saa­dak­se pa­re­mi­ni tut­ta­vaks. Rah­vas pak­kus, et tu­gev ko­gu­kond on see, kui üks­teist ai­da­tak­se, ja­ga­tak­se teis­te­ga oma os­ku­si või saa­du­si ning ol­lak­se oma ko­du­ko­ha pat­rioo­did.

Aru­kü­la kul­tuu­ri­su­ve koh­ta soo­vis Ga­ri­na Too­min­gas tea­da, kas et­te­võt­mi­si on pii­sa­valt ning mil­li­seid sünd­mu­si võiks roh­kem ol­la. Rah­vas kii­tis, et su­vi on ti­he, kõi­ge jaoks ei jät­ku sa­ge­li ae­ga, sest su­vi­ti käiak­se pal­ju ära ka ko­dust kau­ge­mal. Rah­va hul­gast hüü­ti ka, et ala­ti võiks roh­kem toi­mu­da, et oleks mi­da­gi iga­le mait­se­le, ka nõud­li­ku­ma­te­le. Ga­ri­na Too­min­gas jul­gus­tas kõi­ki, et on hea­de­le idee­de­le ava­tud – kui on mõt­teid, mi­da veel kor­ral­da­da, võib te­ma­ga ühen­dust võt­ta.

Ku­na dis­kus­sioon ar­va­mus­fes­ti­va­lil eri­ti ak­tiiv­seks ei kujune­nud, uu­ris Sõ­nu­mi­too­ja hil­jem rah­valt, mi­da nad püs­ti­ta­tud kü­si­mus­test ar­va­vad. Lei­ti, et ar­va­mus­fes­ti­va­li idee on hea, kuid va­jaks roh­kem ae­ga, et oma mõt­teid ko­gu­da. Öel­di, et kõi­ge kee­ru­li­sem oli de­fi­nee­ri­da ko­gu­kon­na mõis­tet – aas­ta ta­ga­si Tal­lin­nast Aru­kül­la ko­li­nud pe­re üt­les, et ne­mad said sel­le sõ­na tä­hen­du­sest aru al­les Aru­kül­la ko­li­des, kui na­gu amee­ri­ka fil­mis tu­lid naab­rid nei­le ter­vi­tu­seks koo­gi­ga uk­se ta­ha.