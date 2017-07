Raa­si­ku val­las Aru­kü­la ja Raa­si­ku ale­vi­kus tee­de pin­da­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud liht­han­kes lae­kus täh­t­ajaks 21. juu­niks üks pak­ku­mus ASilt Ta­ris­ton, kes kü­sib töö eest 91 098,20 eu­rot. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi üt­les, et tee­de pi­da­mi­ne al­gab siis, kui le­ping on töö­võt­ja­ga sõl­mi­tud. 2017. aas­tal on Raa­si­ku val­las tee­de hool­du­seks ja re­mon­diks pla­nee­ri­tud 250 000 eu­rot, sel­lest ül­di­seks tee­hool­du­seks 80 000 eu­rot ning re­mon­ti­deks 170 000.