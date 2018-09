Anija volikogu on liivavarude uuringulubade vastu

Anija vallavolikogu ei nõustunud OÜ Liivakivi taotlusega viia Poolvahe IV ja Soodla III uuringuruumis läbi liiva tarbevaru uuring. Kuna ühes on liivavarud tagatud vähemalt 23, teises vähemalt 26 aastaks, ei pidanud volikogu otstarbekaks geoloogilise uuringu loa andmist, et hiljem saaks taotleda maavara kaevandamise luba. Poolvahe IV uuringuruum asub Raudoja külas ja selle pindala on üle 19 hektari, Anija ja Kolga metskonna maadel, Soodla liivakarjääri kõrval asuva Soodla III pindala ligi 25 hektarit.