Anija vallavanemana jätkab ARVI KAROTAM

Salajasel hääletusel toetas ARVI KAROTAMI valimist Anija vallavanemaks 13 volikogu liiget, vastu oli 3, kaks sedelit olid tühjad.

Anija vallavolikogu 2. istungil, mis toimus neljapäeval, 2. novembri hommikul, valiti vallavanem, kinnitati vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur, moodustati komisjonid ja valiti neile esimehed. Kohal oli volikogu 18 liiget, puudus Inga Koitla Reformierakonna nimekirjast.

Istungi päevakorraprojektis oli esimese punktina vallavanema valimiseks konkursi korraldamine. Kalle Saarmas Reformierakonna nimekirjast tegi ettepaneku jätta see istungi päevakorrast välja. Ta märkis, et praegune vallavanem Arvi Karotam sai valimistel üle 400 ehk 16 protsenti valimas käinud inimeste häälest ning pole mõtet toimivat struktuuri lõhkuda.

Jaanus Kalev, kes oli volikogu esimese istungi lõpus esitanud keskfraktsiooni eelnõu vallavanema kohale avaliku konkursi korraldamiseks, selgitas – keskfraktsioon soovib konkurssi mitte seetõttu, et on senise vallavanema vastu, vaid soovib teada tema nägemust ja edasisi plaane. Volikogu liige Margus Nõlvak Anija-Aegviidu Ühendusest vastas, et vallavanemal on täidesaatev roll, ta täidab volikogult saadud ülesandeid.

Volikogu enamus hääletas vallavanema kohale konkursi korraldamise istungi päevakorrast välja, selle vastu olid keskfraktsiooni 5 liiget.

Margus Nõlvak tegi ettepaneku valida vallavanemaks senine vallajuht Arvi Karotam. Rohkem kandidaate ei esitatud. Volikogu liikmed esitasid vallavanema-kandidaadile mitmeid küsimusi. Salajasel hääletusel toetas Arvi Karotami jätkamist vallavanemana volikogu 13 liiget, 3 oli vastu, 2 sedelit oli jäetud tühjaks.

Arvi Karotami ettepanekul kinnitati Anija uus vallavalitsus 4 liikmelisena. Vallavalitsusse kuuluvad vallavanem, kaks abivallavanemat ja üks valitsuse liige.

Volikogule moodustati 6 alalist komisjoni.

Volikogu istungist täpsemalt Sõnumitooja 8. novembri paberlehes.