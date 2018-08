Anija vallas tegutsevad heinavargad

Rooküla talupidaja Jane Mättik postitas sotsiaalmeediasse üleskutse aidata peatada vargad. Ta selgitas – põua tõttu on heinasaak vilets, ööpimeduses on hakanud väikeloomapidajad, kes heina ei tooda, võõrastelt põldudelt varastama. „Avastasin rendipõldudelt Pikvas, et varastatud on 3 rulli heina. Mees tuvastas maasturi ja järelkäru jäljed. Ta vedas põllu tühjaks, järgmisel päeval olid näha uued autojäljed. Mu ema nägi kahtlasi võõraid ka Pikva teise heinapõllu juures,“ rääkis Jane Mättik. Heinavargusi on olnud ka varem, kuid sel aastal, mil iga rull arvel, on see eriti valus: „Ühelt Rae valla põllult olevat heina kolme rulli kaupa varastatud viiel ööl. Üks rull kaalub 280-300 kilo, selle jaksab kahekesi autosse tõsta.“ Jane Mättik palub anda teada kõigil, kes näevad õhtuti või öösel heinapõldude lähedal kahtlast tegevust, eriti kui seda tehakse sõiduauto ja järelkäruga: „Loomakasvatajad kasutavad heinaveoks tavaliselt suuremaid veovahendeid.“