Anija valla põhimäärus 2. lugemisele

Seoses Anija ja Aegviidu valla ühinemisega koostab Anija vallavalitsus uut põhimäärust. Tähtajaks laekusid märkused volikogu komisjonidelt ning Jaan Oruaasalt. Vallavanem Arvi Karotam ütles, et põhimäärusesse tehti ettepanekuid ja märkusi sõnastuse, kirjastiili või kirjavigade parandamiseks ning eelnõu koostaja on need aktsepteerinud. Vallavalitsus saadab eelnõu Anija vallavolikogule arvamuse andmiseks, Anija vallas on eelnõu teine lugemine järgmisel volikogu istungil. Anija ja Aegviidu valla ühinemine jõustub oktoobris pärast kohalikke valimisi.