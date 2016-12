Anija Lüliti on aasta keskkonnategu 2016 nominent

Anija vallas aprillis toimunud kogukondlik suuraktsioon Anija Lüliti, mille käigus viidi 12 tunni jooksul ellu vallaelanike esitatud ideed, kandideerib tiitlile aasta keskkonnategu. Konkursi korraldab keskkonnaministeerium, et tunnustada elukeskkonnast hoolivaid inimesi-asutusi ning selgitada välja teod, mis suurendavad inimeste keskkonnateadlikkust. Anija Lüliti esitas konkursile Anija vallavalitsus. Tänavu on aasta keskkonnateo kandidaate 22, võitja selgub rahvahääletusel. Hääletada on võimalik Delfis Maalehe veebiküljel 22. detsembrini. Konkursi võitja saab 5000 euro suuruse preemia ja keskkonnamärgise kasutusõiguse.