Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas müüa elekt­roo­ni­li­sel enam­pak­ku­mi­sel Keh­ras Raud­tee tä­nav 5 asu­va 2101 m² suu­ru­se kin­nis­tu, mil­lel on tü­hi re­mon­ti­va­jav ela­mu­, ning Ala­ve­res Ko­se maan­tee 15 asu­va 9418 m² kin­nis­tu. Esi­me­se alg­hind on 9000, tei­sel 8000 eu­rot. Keh­ra kin­nis­tu ost­ja peab säi­li­ta­ma hoo­ne vä­li­sil­me, Ala­ve­res on lu­ba­tud kin­nis­tu ja­ga­da kol­meks ela­mukrun­diks. Enam­pak­ku­mi­sed viiak­se lä­bi oks­jo­ni­kesk­kon­nas haa­mer.net.