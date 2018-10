Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­se õpe­ta­ja KA­JA PIIR­FELDT oli üks kol­mest aas­ta kut­seõp­pea­su­tu­se õpe­ta­ja no­mi­nen­dist.

Pü­ha­päe­val, 14. ok­toob­ril kuu­lu­ta­ti Es­to­nia kont­ser­di­saa­lis väl­ja Ees­ti tä­na­vu­sed aas­ta õpe­ta­jad. Pa­ri­maid va­li­ti 9 ka­te­goo­rias, an­ti väl­ja ka elu­tööp­ree­mia ning tun­nus­ta­ti rah­vus­va­he­lis­tel kon­kurs­si­del edu­kaid õpi­la­si ja pa­ri­mat ju­hen­da­jat. Aas­ta õpe­ta­ja igas ka­te­goo­rias kuu­lu­ta­ti väl­ja 3 no­mi­nen­ti, kel­le oli fi­na­lis­ti­de ehk maa­kon­da­de pa­ri­ma­te hul­gast va­li­nud riik­lik ko­mis­jon. Es­ma­kord­selt said lau­reaa­did 10 000eu­ro­se pree­mia.

Har­ju­maalt ühes­ki ka­te­goo­rias õpe­ta­jaid no­mi­nen­ti­de hul­ka ei pää­se­nud, kuid aas­ta kut­seõp­pea­su­tu­se õpe­ta­ja no­mi­nent oli Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­se õpe­ta­ja Ka­ja Piir­feldt, kel­le ko­du on Ani­ja val­la Lil­li kü­las, kus ta peab loo­ma­kas­va­tus­ta­lu.

Ka­ja Piir­feld­ti esi­ta­sid aas­ta õpe­ta­ja tiit­li­le te­ma õpi­la­sed. Nad põh­jen­da­sid, et mul­lu oma koo­li aas­ta töö­ta­jaks va­li­tud õpe­ta­ja pü­hen­dab õpi­las­te­le pal­ju ae­ga, õpe­tab vas­tu­tust ja va­ba­dust, käib õpi­las­te­ga kut­se­võist­lus­tel, na­ka­tab ees­ku­ju­ga. Põl­lu­ma­jan­du­set­te­võt­ja­na on ta vii­nud koo­li õp­pe­far­mi Ees­ti pa­ri­ma­te hul­ka, pro­pa­gee­rib ko­du­maist toi­du­toot­mist ning põl­lu­me­he ame­ti väär­tus­ta­mist.

„Ka­ja on nii­võrd hin­na­tud, et pal­jud täis­kas­va­nud õpi­la­sed on far­mip­rak­ti­kal rää­ki­nud – tu­le­vad just te­ma loen­gu­te pä­rast end täien­da­ma,“ kir­ju­ta­sid õpi­la­sed.

Õpe­ta­ja­gee­ni­ga loo­ma­kas­va­ta­ja

„Õpe­ta­mi­ne on mind en­nast to­hu­tult aren­da­nud,“ üt­leb Ka­ja Piir­feldt, kes peab end eel­kõi­ge siis­ki ta­lu­pi­da­jaks ja et­te­võt­jaks.

Te­ma OÜ-l Rem­mel­ga­maa on Lil­lis 80 lüp­si­leh­ma ja 60 noor­loo­ma, kuid ka­ri suu­re­neb ja ot­si­tak­se või­ma­lu­si aren­da­da toot­mist veel efek­tiiv­se­malt ning loo­ma- ja töö­ta­ja­sõb­ra­li­kult.

Nii­ni­me­ta­tud õpe­ta­ja­geen on Ka­ja Piir­feld­ti ar­va­tes tal ilm­selt ala­ti ol­nud, kuid mõ­te sai konk­reet­se­maks küm­me­kond aas­tat ta­ga­si, kui kur­su­se­ju­hen­da­ja Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­sest üt­les: „Mi­na ku­ju­tan Sind õpe­ta­ja­na et­te küll.“ See jäi meel­de ning kui Ka­ja Piir­feldt sai ne­li aas­tat ta­ga­si tea­da, et kut­se­pe­da­goo­gi eria­la on või­ma­lik oman­da­da ka Tal­lin­nas ja kau­gõp­pes, mõt­les proo­vi­da.

„Mul puu­dus iga­su­gu­ne kok­ku­puu­de õpe­ta­mi­se­ga, mis an­dis sis­seas­tu­mi­sel pä­ris pal­ju li­sa­punk­te, jäin joo­ne al­la. Kuid olin sel­leks ajaks ju­ba pä­he võt­nud, et pean õpe­ta­jaks saa­ma. Õn­neks kee­gi loo­bus ja sain soo­vi­tud eria­la­le,“ mee­nu­tab ta.

Ka­ja Piir­feldt spet­sia­li­see­rus loo­ma­kas­va­tu­se­le. Sel­le õpe­ta­mi­seks ei ole Ees­tis pal­ju va­li­kuid – kas Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­kus või Olust­ve­re tee­nin­dus- ja maa­ma­jan­dus­kool: „Esi­me­sel üli­koo­liaas­tal läk­sin Jär­va­maa­le vaat­lusp­rak­ti­ka­le ja en­di­sed õpe­ta­jad kut­su­sid ko­he töö­le. Tei­sel aas­tal and­sin proo­viks esi­me­sed 130 loo­ma­kas­va­tu­se­ga seo­tud tun­di. Pä­rast se­da sai mi­nust osa­li­se koor­mu­se­ga kut­seõ­pe­ta­ja.“

Kolm põ­hi­list ai­net, mi­da ta õpe­tab, on veis­te hool­da­mi­ne, veis­te ter­vis­hoid ja veis­te taas­toot­mi­ne. Aas­tas on tal um­bes 200 õpi­last, nen­de hul­gas ka täis­kas­va­nud ta­se­meõp­pi­jad ning need, ke­da ju­hen­dab töö­koh­ta­des.

„Õpe­tan se­da, mi­da olen loo­ma­kas­va­ta­ja­na ko­ge­nud ja pean olu­li­seks. Alus on mui­du­gi õp­pe­ka­va, aga kui­das õpe­ta­da ja mil­le­le pöö­ra­ta roh­kem tä­he­le­pa­nu, on suu­res­ti õpe­ta­ja en­da ot­sus­ta­da.“

No­mi­nee­ri­mi­sel too­di väl­ja, et Ka­ja Piir­feldt ka­su­tab õpe­ta­ja­töös hu­vi­ta­vaid ja mo­ti­vee­ri­vaid õp­pe­mee­to­deid. Ta sel­gi­tab, et üli­koo­lis õpe­ta­ti – ini­me­ne suu­dab ru­tiin­sel te­ge­vu­sel tä­he­le­pa­nu hoi­da ku­ni 20 mi­nu­tit: „See on üks alus­põ­hi­mõ­te­test, mi­da loen­guid lä­bi viies jär­gin. Püüan õpi­la­si pi­de­valt ak­ti­vi­see­ri­da, et tund po­leks loeng, vaid aru­te­lu, te­ge­vu­sed va­hel­du­vad.“

Õpe­ta­ja tei­ne põ­hi­mõ­te on – õp­pi­ja võ­tab oma õp­pep­rot­ses­si eest vas­tu­tu­se, ei oo­ta, et kee­gi ta „tar­gaks teeb“. Ta usub, et see loob eel­du­se õpi­las­tes al­ga­tus­või­me ja et­te­võt­lik­ku­se ku­ju­ne­mi­seks.

„Prae­gu­sed noo­red va­ja­vad võist­lus­mo­men­ti, edue­la­must, kii­ret ta­ga­si­si­det. See­tõt­tu teen pal­ju võist­lu­si ning püüan teoo­ria kin­nis­ta­da ak­tiiv­töö võ­te­te­ga. Tee­me õp­pe­vi­deoid, la­hen­da­me te­maa­ti­li­si rist­sõ­nu, mõis­te­kaar­te, vii­me lä­bi mä­lu­män­ge, tee­me pan­to­mii­me,“ ju­tus­tab Ka­ja Piir­feldt.

Eel­mi­sel sü­gi­sel osa­les ta õpi­las­te­ga Eu­roo­pa põl­lu­ma­jan­du­se­ria­la­de õp­pu­ri­te­le mõel­dud rah­vus­va­he­li­sel Ag­ro­o­lüm­pial: „Kui sel­lest või­ma­lu­sest kuul­sin, ja sain tea­da, et meie koo­li õpi­la­sed esi­me­sel kor­ral ei osa­le­nud, üt­le­sin, et olen val­mis nen­de­ga sin­na mi­ne­ma. Läk­si­me­gi ja võit­si­me 19 osa­le­nud rii­gi hul­gas 2. ko­ha.“

Ku­na ta on koo­lis töö­ta­nud al­les mõ­ned aas­tad, oli Ka­ja Piir­feld­ti jaoks mul­lu ül­la­tus, et oma koo­li õpi­la­sed ja töö­ta­jad va­li­sid ta koo­li aas­ta töö­ta­jaks. Ta ole­tab, et tun­nus­tu­se põh­jus on suh­tu­mi­ses – ta aus­tab õpi­la­si ja püüab neid toe­ta­da, mär­ga­ta, kui neil on mu­re: „Olen ise pi­da­nud ko­ge­ma koos­töö­part­ne­ri psüh­ho­ter­ro­rit ning tean häs­ti, et see võib ol­la ka tu­ge­val täis­kas­va­nul ää­re­tult kee­ru­li­ne ta­lu­da, see­tõt­tu pöö­ran suurt tä­he­le­pa­nu sal­li­vu­se aren­da­mi­se­le ning kaa­sõ­pi­las­te mär­ka­mi­se­le-toe­ta­mi­se­le.“

Fi­na­lis­tid ka TII­NA BEN­DER ja TOO­MAS TAN­NE ning ak­tiiv­se pro­jek­ti­töö kool Kuu­sa­lus

Har­ju­maa hin­da­mis­ko­mis­jon esi­tas aas­ta õpe­ta­ja fi­na­lis­ti­deks maa­kon­na kan­di­daa­ti­de­na teis­te seas Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpe­ta­ja Tii­na Ben­de­ri ja Keh­ra güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja Too­mas Tan­ne.

Ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja Tii­na Ben­de­ri esi­tas aas­ta güm­naa­siu­miõ­pe­ta­ja tiit­li­le Kuu­sa­lu kool. Mär­gi­ti, et Tii­na Ben­de­ri tööd hin­na­tak­se nii koo­lis kui maa­kond­li­kul ja riik­li­kul ta­se­mel – te­ma vii­ma­ti­ne riik­lik tun­nus­tus oli pro­fes­sor Ger­hard Rä­go ni­me­li­ne mä­les­tus­me­dal, mi­da an­tak­se sil­ma­paist­va­te tee­ne­te eest ma­te­maa­ti­ka õpe­ta­mi­se täius­ta­mi­sel Ees­ti koo­li­des.

Teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja Too­mas Tan­ne sea­dis aas­ta põ­hi­koo­li ai­neõ­pe­ta­jaks üles Keh­ra güm­naa­sium. Põh­jen­da­ti, et üle 30 aas­ta Keh­ra koo­lis töö­ta­nud vi­list­la­ne on pü­hen­du­nud ja au­to­ri­teet­ne, loo­va mõt­le­mi­se­ga õpe­ta­ja, kel­le in­nus­ta­val ju­hen­da­mi­sel val­mi­vad eri kee­ru­ku­sast­me­ga prak­ti­li­sed ese­med ala­tes pliiat­si­hoid­ja­test ku­ni lil­le­pos­ta­men­ti­de ja ta­bu­ret­ti­de­ni.

Aas­ta ha­ri­du­sa­su­tu­se te­gu oli Har­ju­maalt Kuu­sa­lu kesk­koo­li ak­tiiv­ne pro­jek­ti­töö lii­ku­ma kut­su­vas koo­lis. Pro­jek­ti­töö eest­ve­da­ja­te­na ni­me­tas kool õpe­ta­jaid Piia Pal­ge-Le­pi­kut ja Sai­ma Kal­lion­si­vu. Mi­tu Piia Pal­ge-Le­pi­ku al­ga­ta­tud pro­jek­ti on saa­nud rah­vus­va­he­li­se tun­nus­tu­se: pro­jek­ti „Mo­ve2Learn, Learn2Mo­ve“ eest või­tis 11. klass au­hin­na­rei­si Hor­vaa­tias­se, Eras­mus+ koos­tööp­ro­jekt „Väär­tu­sed – ak­tiiv­se ko­da­ni­ku ole­mus“ sai 2017. aas­tal Eu­roo­pa kva­li­tee­di­mär­gi. Sai­ma Kal­lion­si­vu ju­hen­dab koo­lis kol­me näi­te­rin­gi, kes on tä­na­vu ol­nud edu­kad nii Har­ju­maa kui va­ba­riik­li­kul koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil.

Aas­ta õpe­ta­ja elu­tööp­ree­mia 77 kan­di­daa­di seas oli ka Raa­si­ku põ­hi­koo­li en­di­ne di­rek­tor Kad­ri Vii­ra.

Aas­ta õpe­ta­ja tiit­li­le esi­ta­ti Har­ju­maalt kok­ku 97 ük­sik­kan­di­daa­ti ning 6 ha­ri­du­sa­su­tu­se aas­ta te­gu.

Ani­ja val­last esi­ta­ti li­saks Too­mas Tan­ne­le aas­ta põ­hi­koo­li ai­neõ­pe­ta­jaks Hei­ko Kraub­ner, aas­ta güm­naa­siu­mi­õ­pe­ta­jaks Ka­ti Lil­le­mets ning aas­ta klas­si­ju­ha­ta­jaks Leo-Kau­po Ki­vi­rand. Kõik nad töö­ta­vad Keh­ra güm­naa­siu­mis.

Kuu­sa­lu val­last sea­ti üles veel Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpe­ta­jad Heg­ne Ki­bu­vits ja Tii­na Lõ­bu aas­ta klas­siõ­pe­ta­ja tiit­li­le, aas­ta ha­ri­du­se sõb­raks Tai­mi Torm Kuu­sa­lu las­teaiast.

Raa­si­ku val­last esi­ta­ti aas­ta klas­siõ­pe­ta­jaks Kül­li Sau­põld Aru­kü­la põ­hi­koo­list, aas­ta klas­si­ju­ha­ta­jaks He­li Ka­ru, põ­hi­koo­li ai­neõ­pe­ta­jaks Tiia Kroon­mäe ja aas­ta õp­pea­su­tu­se ju­hiks Kad­ri Vii­ra Raa­si­ku põ­hi­koo­list ning aas­ta las­te­aiaõ­pe­ta­jaks Kat­rin Prii­vits Aru­kü­la las­teaiast.

Lok­sa güm­naa­siu­mist sea­ti üles Eve Jür­gens aas­ta klas­si­õpe­ta­jaks, Lin­da Kask aas­ta güm­naa­siu­miõ­pe­ta­jaks, Maie It­se aas­ta põ­hi­koo­li ai­neõ­pe­ta­jaks, Val­vi Joa­vä­li aas­ta õp­pe­asu­tu­se ju­hiks ning Ol­ga Tru­bot­šev Lok­sa las­teaiast aas­ta las­teaiaõ­pe­ta­jaks.