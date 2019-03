Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud vas­tu­võ­tul 22. veeb­rua­ril Keh­ra güm­naa­siu­mis an­dis Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees Peep Kask Tiiu Tris­ber­gi­le üle val­la au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­se ning tee­ne­te­mär­gid Mai­re ja Rain Laht­met­sa­le.

Tiiu Tris­ber­gi­le omis­ta­ti au­ni­me­tus suu­re pa­nu­se eest val­la ha­ri­du­se­lu eden­da­mi­sel Ani­ja alg­koo­li ju­hi­na, Ani­ja mõi­sa­komp­lek­si hoid­mi­se ja säi­li­ta­mi­se ning Ees­ti riik­lu­se hoid­mi­se eest Ani­ja Muin­sus­kait­se Selt­si liik­me­na.

Tun­nus­tust vas­tu võt­tes tä­nas värs­ke au­ko­da­nik oma ko­gu­kon­da ja kaas­tee­li­si, eri­ti õpe­ta­ja Lii­vi Sii­li ning tü­tart ja väi­meest. Ta sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Lii­vi Siil tu­li 1990. aas­tal Ani­ja koo­li muu­si­kaõ­pe­ta­jaks ning oli te­ma­ga koos seal 12 aas­tat ku­ni koo­li sul­ge­mi­se­ni: „Ta oli Ani­ja koo­lis vä­ga hea kol­leeg ja mõt­te­kaas­la­ne.“

1997 ni­me­ta­ti aas­ta­tel 1990-2002 Ani­ja alg­koo­li ju­ha­ta­ja töö­ta­nud Tiiu Tris­berg Ees­ti aas­ta õpe­ta­jaks. Õpe­ta­ja­na töö­tas ta kok­ku 40 aas­tat, Ani­ja koo­li sul­ge­mi­se jä­rel ka Aru­kü­la wal­dorf­koo­lis ja Kos­ti­ve­re koo­lis, kus töö­tas pen­sio­ni­le jää­mi­se­ni 2011. aas­tal.

Tiiu Tris­berg usub, et Ani­ja mõi­sa säi­li­mi­se­le ai­tas kaa­sa koo­li te­gut­se­mi­ne mõi­sas. Li­saks peab ta vä­ga olu­li­seks ko­gu­kon­na võist­lust sel­le eest, et 2000. aas­tal ei müü­dud mõi­sa­komp­lek­si vä­lis­maa äri­me­he­le: „Ko­ha­li­kel peab ole­ma koht, mis toob el­lu mi­da­gi ilu­sat, kas või par­gis ja­lu­ta­mi­se või mõ­ne kont­ser­di näol. Et me ei peaks jäl­le, na­gu ku­na­gi, käi­ma üm­ber mõi­sa ja ee­malt vaa­ta­ma, mi­da sak­sad seal tee­vad. Mul on vä­ga hea meel, et Ani­ja mõis jäi mei­le al­les ja re­no­vee­ri­tak­se. See on kui pärl ke­set kü­la, kul­tuu­ri ja vaim­su­se koht.“

Eel­mi­sel aas­tal kut­sus Tiiu Tris­berg, kel­le lap­se­põlv möö­dus Si­be­ris, en­di­sed saa­tu­se­kaas­la­sed Keh­ras­se ning tut­vus seal Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia tu­den­gi­te­ga, kes olid aas­ta va­rem käi­nud eks­pe­dit­sioo­nil kü­la­des, ku­hu 1949. aas­tal Ees­ti pe­re­sid küü­di­ta­ti. Neil on plaan te­ha film Si­be­ris kas­va­nud las­te mä­les­tus­test ning kut­su­sid möö­du­nud ke­va­del järg­mi­se­le rei­si­le ka Tiiu Tris­ber­gi.

„Mi­nu jaoks olid need küm­me päe­va just­kui hin­ge­ko­su­tav ja mi­ne­vik­ku mee­nu­tav pal­ve­rän­nak. Si­be­ris­se jäid mu lap­se­põlv ja mõ­ned lä­he­da­sed, olin 16, kui sealt ta­ga­si tu­lin. Sain en­das sel­gust, tean, et elus tu­leb lei­da po­si­tiiv­set ja an­deks an­da. Sain käia oma ku­na­gi­ses koo­lis, koh­tu­sin ka ühe Ha­kas­sia tüd­ru­ku­ga, en­di­se koo­liõe­ga,“ rää­kis ta.