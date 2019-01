Möö­du­nud kol­ma­päe­val aval­das Isa­maa pres­si­tea­tes, et era­kon­na­ga on lii­tu­nud Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, kes kan­di­dee­rib märt­sis rii­gi­ko­gu va­li­mis­tel Har­ju- ja Rap­la­maal. Val­la­va­nem üt­les, et Isa­maa rah­vus­lik-kon­ser­va­tiiv­ne maail­ma­vaa­de on tal­le kõi­ge sü­da­me­lä­he­da­sem. „See on prae­gu ai­nus era­kond, kes suu­dab kaits­ta oma rah­va rah­vus­lik-kon­ser­va­tiiv­sest maail­ma­vaa­test tu­le­ne­vaid põ­hi­väär­tu­si, et Ees­ti riik, rah­vus, keel ja kul­tuur jääk­sid pü­si­ma,“ sõ­nas ta. Ar­vi Ka­ro­tam li­sas, et soo­vib era­kon­na liik­me­na kaa­sa ai­da­ta, et olu­lis­tes vald­kon­da­des sün­nik­sid era­kon­da­de üle­sed pi­kaa­ja­li­sed kok­ku­lep­ped, et igal aas­tal ei tu­leks uues­ti aru­ta­da, mil­li­ne peaks ole­ma rii­gi ter­vis­hoiu-, mak­su-, ha­ri­dus-, kesk­kon­na- või kait­se­po­lii­ti­ka.