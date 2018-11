Ani­ja val­la­va­lit­sus on tel­li­nud 1500 val­la va­pi­ga hel­ku­rit ning sel nä­da­lal ha­ka­tak­se neid ja­ga­ma. Idee saa­di ühelt val­la­va­lit­su­se­le kir­ju­ta­nud ela­ni­kult, kes mu­ret­ses – au­to­ga sõi­tes näeb, et pal­jud ja­la­käi­jad on il­ma hel­ku­ri­ta. „Är­ge imes­ta­ge, kui val­la­ma­ja töö­ta­jaid pea­tu­vad ja ula­ta­vad tei­le hel­ku­ri – soo­vi­me, et kõik jõuak­sid ka pi­me­dal ajal tur­va­li­selt töö­le ja ko­ju,“ sõ­nas val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam. Hel­ku­reid ja­ga­tak­se pea­mi­selt koo­li­de-las­teae­da­de, poo­di­de ja raud­tee­jaa­ma ümb­ru­ses.