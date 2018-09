MTÜ Joa­ves­ki Kü­la juht And­res Õis elab Ko­se val­las ning on Ko­se Näi­te­män­gu­selt­si näit­le­ja. Ko­se trupp sai Jü­ri Tuu­li­ku ju­tus­tu­se „Ko­ju­sõit“ ai­ne­tel val­mi­nud la­vas­tu­se­ga „Näs­su in me­mo­riam“ Saa­re­maal kü­la­teat­ri­te fes­ti­va­li lau­reaa­di tiit­li. La­vas­tas Maie Mat­vei. Fes­ti­va­li žü­rii hin­das And­res Õi­si pa­ri­maks mee­so­sa­täit­jaks. Ta osa­les ka sel su­vel Ra­vi­la mõi­sa juu­res män­gi­tud su­ve­la­vas­tu­ses „Ar­mas­tus on aja­vii­de“, kus män­gis pas­to­rit Ot­to Wil­helm Ma­sin­gut, kes kin­kis eest­las­te­le Õ tä­he.