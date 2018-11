Algas Kolga staadioni ehitus

OÜ Kivipartner alustas Kolga staadioni ehitust. Kolga kooli palvel ja vallavalitsuse nõusolekul on muudetud esialgset projekti, lisatud on kaherealine tartaankattega jooksurada ümber jalgpalliplatsi. Projekti muutmise kulud tasub kool. Vallavalitsus on andnud jooksuraja ehitusloa, rahastada on lubanud Ago Katveli, Mangus Põllmaa ja Erik Järve vastloodud MTÜ Kolga Sport annetuste toel. Jooksuraja ehituseks on Kolga Spordil kavas toetust koguda Hooandja abil. Esialgu ei olnud ehitajaga sõlmitud lepingus tartaanjooksurada, kuid kool ja lapsevanemad soovivad seda.