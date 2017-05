Ahrensi platsi kõnniteed valmis

Kuusalus vana pastoraadi ees muruplatsil, kus lauritsapäeval , 10. augustil avatakse kirikuõpetaja ning keeleuuendaja Eduard Ahrensi pronkskuju, on valminud kõnniteed. Ristuvate punaste STT sillutuskividega kõnniteede pinda on kokku 135 ruutmeetrit, töö tellis Laurentsiuse Selts, tegi Ekoval Grupp OÜ. Selts teatab, et plats silutakse, rajatakse värske muruvaip, maha võetud vanade puude asemele istutatakse uued. Platsi korrastamiseks jäi raha üle monumendi tegemiseks kogutud annetustest.