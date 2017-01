Aegviidu rahvaarv

Aegviidu vallavalitsus viis detsembris mitmendat aastat järjest läbi vallaelanikuks registreerimise kampaania. Uutele kodanikele lubati kingiks ajalehe Aegviidu Aeg 2017. aasta numbrid, peaauhinnad olid lehtede ja lume kokku puhumiseks mõeldud kaks õhuluuda. Kantseleispetsialist Lilja Piibeleht-Taras­sov ütles, et seekord oli kam­paanias osalejaid varasemaga võrreldes vähem: „Saime juurde 6 uut elanikku. Üllataval kombel vähenes aastaga elanike arv vaid kahe võrra, varem on olnud 10 ringis.“ Aasta alguse seisuga on vallas 716 elanikku.