Aegviidu perearst töötab 1. oktoobrini

Aegviidu perearst Maie Murakas, kes soovis esialgu jääda pensionile 1. juunist, on andnud terviseametile teada, et loobub nimistust alates 1. oktoobrist. Terviseameti tervishoiuteenuste osakonna peaspetsialist Agne Ojassaar ütles, et amet on otsustanud – konkurssi nimistule uue perearsti leidmiseks ei korraldata. „Kuna nimistu suurus jääb alla perearsti nimistu piirsuuruse, ei ole see jätkusuutlik. Terviseamet võtab lähiajal vastu otsuse, mis saab praeguse perearsti nimistust edasi, informeerime nimistu patsiente esimesel võimalusel,“ sõnas ta.