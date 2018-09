Aegviidu kohvikutepäeval oli avatud 12 kodukohvikut

Eesti iseseisvuse taastamise päeval, 20. augustil toimus Aegviidus 4. korda kodukohvikutepäev.

ANNE MARTIN

Aegviidu kodukohvikutepäeva algatas 2015. aastal rahvamaja juhataja Virge Palmsalu, kes andis ka tänavu kõigile tegijaile kaunilt kujundatud tänukirjad.

Järve tänaval oli Krista Rambak-Krull laste Sädele, Väleki ja tillukese Killuga avanud kohviku Kohvikass, kus külalisi tervitas ka kass Tembu.

Piibe maantee ääres tegutsenud Kadri küüslauguhoovis pakkus perenaine Kadri Palk lisaks eestimaistele sibulatele-küüslaukudele ning õnneloosile ja pirukatele maitsmiseks kodumaist musta küüslauku, mida võib kasutada nii soolastes kui magusates roogades. Musta küüslauku küpsetatakse spetsiaalses ahjus 70 kraadises kuumuses kolm nädalat enne, kui see saab tarvitamissobilikuks. Kadri küüslauguhoov pakkus kohaletulnuile ka meelelahutust. Kahe õunapuu vahele oli tõmmatud trimmi trikitamiseks mõeldud rihm, kes ühest otsast teiseni maha kukkumata ära kõndis, sai auhinnaks pudeli magneesiumiõli.

Aegviidu Aleksandri kogudusemajas töötas kohvik Egidius. Eestvedaja Ermo Kaasik oli ametis pannkoogiküpsetuse juures, leti taga lõi rahanumbreid kokku noor teenindaja Eudor. Pannkookide tainas oli valmistatud kitsepiimast ning vabapidamisel kanade munadest. Üks pannkooke söönud seltskond kinnitas, et saadud maitseelamus oli proovimist väärt.

Papli tänaval tegutsenud Vahvlikohviku perenaine Maris Joona sõnas, et nende pere pakub läbiastujatele head-paremat juba kolmandat aastat ning soovitas proovida kukeseenepirukat. Et see on tõesti väga hõrk, kinnitas noogutustega ka trepil istunud pisike perenaine Lenne.

Eevi Haav-Reemets, kelle põllel olev kiri ütles, et tegemist on tulevase meeleheitel koduperenaisega, pidas Väike-Pargi tänaval Eevi kohvikut. Tund pärast kohviku avamist oli ta murelik, kuna koogid hakkasid otsa lõppema. Vaarika- ja maasikajuustukoogid kadusid letilt imekiirelt, hilisematele tulijatele jagus mustika- või mustsõstrakooki. Juurde pakkus pererahvas teistsuguse maitsena Indoneesia kohvi, mille olid kaasa toonud reisilt Bali saarele.

Kohvikus Kala & kook, mis pakkus ainsana sooja toitu, toimetasid õed Kairi ja Tiina Lõugas. Tiina Lõugase abikaasa Jaanus Tüli tegutses suitsuahju juures, kust külastajate rõõmuks võeti järjest välja kuldseks küpsenud Peipsi rääbiseid.

Kohvik Fantaasia oli kogenud kohvikutepäeval käijale juba tuttav – seda nime on samas kohas kodukohvik kandnud ka eelmistel aastatel. Perenaine Birgit Rool ja teda abistav Triinu Fross lohutasid ahjus küpsevaid lihapirukaid oodanuid, et ooteaega võib lühendada ka teiste hõrgutiste mekkimise või jäätisekokteiliga.

Tavapäraselt kohaliku kunstikeskuse ja noortetoana tegutsev Kunstizaal oli kohvikutepäeval nii paksult rahvast täis, et sisse mahtumiseks tuli mõnda aega uksel rahva vähenemist oodata. Sees tutvustas kunstiõpetaja Ülle Linnuste seintel eksponeeritud kohaliku kunstiringi liikmete loomingut. Ta selgitas, et harrastuskunstnike eesmärk oli kopeerida omas võtmes meie parimate maalijate tuntud teoseid ning näitus pühendati EV 100. sünnipäevale. Kohviku perenaine Aire Ries soovitas külalistel proovida Ülle Linnuste küpsetatud seene-singi pirukaid.

Elvi Arukaevu, kes tegeleb Aegviidu valla esimese aukodaniku Otto Neudorfi maja taastamisega tervisekeskuseks, oli avanud sama eesmärki teeninud Oti kohviku, kus heale-paremale polnud kehtestatud hindu, vaid külastajad said maiustamise järel panustada tervisekeskuse edendamisse annetusega.

Aegviidu veetornis avatud kohvikus pani hoone omanik Tõnis Raudla külastajatele ekskursioone tehes südamele, et Eduard Wiiraltit ei maksa hinnata üksnes tema kunstiande pärast, vaid mäletada tuleks ka tema panust eesti soomusrongi võitlejana.

Aegviidu koolimajas avatud õpetajate kohvik Maasool sulges uksed juba paar tundi pärast avamist. Kuus kilo kartulisalatit oli ära söödud ja küpsetised otsa saanud. Võõrustaja Thea Luik kinnitas, et järgmisel aastal suurendatakse pakutava kogust vähemalt poole võrra.

Kristi ja Ants Raava ning Annika Klemetsi kohvikus Graniit tervitasid külalisi koos pererahva ning peakoka Andero Raava ja teenindaja Kristjan Raavaga ka 14 teraapiakana, kes sügisel „hakkavad tööle” sealsamas endises postkontorihoones avatavas teraapiakeskuses.

Kutsume kõiki Aegviidu kodukohvikutesse ka järgmisel suvel, lubas peakorraldaja Virge Palmsalu.