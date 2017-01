KRISTIINA PÜI ootab Anija valla noorte algatusi

Varem töötas KRISTIINA PÜI MTÜ Viimsi Huvikeskuses Viimsi noortekeskuse juhatajana.

Eelmise aasta lõpuni tegutsesid Kehra ja Alavere noortekeskused Kehra sotsiaalkeskuse all, Kristiina Püi on 1. jaanuarist 2017 eraldi allasutusena loodud Anija valla noortekeskuse juhataja.

Kristiina Püi kandideeris konkursil, Anija vallas on tööl 2. jaanuarist. Ta ütleb, et on väga palju mõtteid, mida võiks Anija valla noortekeskustes teha, kuid soovib kuulda ka noortejuhtide ideid ning pooldab noorte algatatud ettevõtmisi: „Esimesel töönädalal hakkasin tegema ettevalmistusi õpilasmaleva hankeks, et saada ka tänavu Eesti Noorsootöö Keskuse kaudu raha Anija vallas õpilasmaleva korraldamiseks. Noortekeskustes pole kusagil loodud supertingimusi ja antud kõike, mida soovitakse – ikka tuleb kirjutada projekte, et saada lisaraha. Hea noorsootöötaja suudab noori tegevustesse rakendada ka nii, et see ei vaja suuri summasid.“

Kristiina Püi on pärit Lõuna-Eestist Tõrva lähedalt. Pärast Tõrva gümnaasiumi lõpetamist 2002. aastal läks ta Tallinna Pedagoogilisse Seminari õppima noorsootööd. Erialavaliku tegi 9. klassis, kuna meeldisid õppeained, mis olid seotud psühholoogiaga, aga ka majandusega, samuti meeldis koolis huvijuhitöö, töö noortega.

Pärast noorsootöö eriala omandamist 2005. aastal töötas ta kolm aastat raamatupidajana, kuid tegeles selle kõrvalt kogu aeg ka noortega – korraldas päeva- ja suvelaagreid: „Tegin koostööd Viimsi noortekeskusega, korraldasin sealsetele noortele linnalaagreid, osalesin õpilasmalevas noortejuhina ning olin huvikeskuses loovusringi ja tarbekunstiringi juhendaja, sest ülikoolis õppisin noorsootöö lisaerialal kunstiringi juhendajaks.“

2009. aastal valiti Kristiina Püi konkursiga MTÜ Viimsi Huvikeskuse Viimsi noortekeskuse juhatajaks. Seal töötas ta lapsehoolduspuhkusele jäämiseni 2014. aastal. Samal aastal kolis perega elama Anija valda Linnakse külla.

„Tänavu sügisel läksid mõlemad lapsed lasteaeda. Plaanisin tööle naasta 2017. aasta sügisel, kuid kuna tuli erialane tööpakkumine oma koduvallas, otsustasin kohe kandideerida,“ ütles ta.

Reedel, 13. jaanuaril tähistatakse koos noorte ja koostööpartneritega Kehras noortekeskuse 12. sünnipäeva.