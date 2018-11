24 aastat Sõnumitoojat

Reedel, 26. oktoobril täitub 24 aastat meie lehe esimese numbri väljaandmisest – Ida-Harju nädalaleht Sõnumitooja hakkas ilmuma sügisel 1994. Seekord hoiate käes ajalehe 1208. numbrit. Oleme Sõnumitooja sünnipäevade puhul traditsiooniliselt tänanud lugejaid, toetajaid ja abilisi, nii ka seekord. Aitäh kõigile, kes on nõu ja jõuga kaasa aidanud, et lugejateni jõuaks värske ajaleht kohalike uudistega! On korduvalt imestatud, kuidas saab sõltumatu väljaanne ilmuda omavalitsustest omanikega, aga meie poliitikutel on jagunud selleks tarkust ja tahet. Suur tänu ka neile!