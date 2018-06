100 arukülalase kohta ilmub kogumik

MTÜ Aruküla Kultuuriselts sai 1480 eurot kogukondade EV100 taotlusvoorust, kust antakse toetust algatustele, et tähistada Eesti juubeliaastat. Aruküla kultuuriseltsi juht Garina Toomingas: „Suvel on plaanis välja anda kogumik Aruküla kõige rohkem mõjutanud isikute kohta. Idee sai Aruküla endine elanik Henri Reeder, kes kuulis, et Saaremaal tehti sama asja. Korraldasime veebiküsitluse, et kõik soovijad saaksid nimesid välja pakkuda. Peagi teeme uue küsitluse, kus saab kõikide esitatud kandidaatide hulgast valida oma lemmiku. 100 enim häält saanud arukülalast jõuavad kaante vahele, tuleb iga kohta kirjeldus, milline on tema panus Aruküla arengusse, ja pilt.”